Мокаев: готов драться за пояс на UFC 301

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата в наилегчайшей весовой категории Мухаммад Мокаев выразил желание провести поединок за пояс организации на UFC 301.

«У меня 6-0 в UFC. Послушайте, я готов драться за пояс на UFC 301. Дайте мне шанс», — сказал Мокаев после боя.

Россиянин, который выступает под флагом Великобритании, в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил американца Алекса Переса единогласным решением судей.

В активе 23-летнего непобеждённого Мокаева 12 побед и ни одного поражения.

На счету 31-летнего Переса 24 победы и восемь поражений.

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