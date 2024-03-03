Умар Нурмагомедов рассказал, когда будет готов подраться с Кори Сэндхагеном

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов высказался о бое с американцем Кори Сэндхагеном.

«Все говорят о том, что бой с Сэндхагеном может состояться на Международной неделе боёв. Давайте, я готов. Но на самом деле мне неважно, когда драться. Июнь, июль, август, даже в мае. Просто дайте мне знать», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

В активе 26-летнего Алмахана — 14 побед и два поражения. Казахстанец провёл дебютный поединок в лиге Даны Уайта.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.