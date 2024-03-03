31 сейв Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

«Колорадо Эвеланш» уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» и завершилась со счётом 5:1.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 31 сейв.

«Колорадо» с 79 очками занимает четвёртое место в Западном дивизионе. «Нэшвилл» (72) располагается на седьмой позиции.

Ранее шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.