31 сейв Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» и завершилась со счётом 5:1.
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев совершил 31 сейв.
«Колорадо» с 79 очками занимает четвёртое место в Западном дивизионе. «Нэшвилл» (72) располагается на седьмой позиции.
Ранее шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ.