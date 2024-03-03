Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» нанёс поражение «Детройт Ред Уингз» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс Арена» завершилась со счётом 4:0.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив 21 бросок.

Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».

«Флорида» с 86 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. «Детройт» (72) располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина» уступила «Виннипегу», Свечников преодолел отметку 300 очков в НХЛ.