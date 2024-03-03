Шатаут Бобровского помог «Флориде» обыграть «Детройт» в матче НХЛ
Встреча в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс Арена» завершилась со счётом 4:0.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шатаут, отразив 21 бросок.
Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с коэффициентом полезности «+1».
«Флорида» с 86 очками продолжает лидировать в Восточной конференции. «Детройт» (72) располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Каролина» уступила «Виннипегу», Свечников преодолел отметку 300 очков в НХЛ.