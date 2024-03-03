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Умар Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшей весовой категории Умар Нурмагомедов нанёс поражение Бекзату Алмахану из Казахстана.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей (30:25, 30:26, дважды).

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед (две нокаутом, восемь решением, семь сабмишном) и ноль поражений.

Он является чемпионом России по ММА, многократным чемпионом Дагестана по тайскому боксу, чемпионом мира по боевому самбо.

В активе 26-летнего Алмахана 14 побед (12 нокаутом, одна решением, одна сабмишном) и два поражения. Казахстанец провёл дебютный поединок в лиге Даны Уайта.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.

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