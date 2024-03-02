Пилипенко заявил, что «Северсталь» не подстраивается под «Спартак» в плей-офф КХЛ

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко считает, что череповецкая команда способна переиграть московский «Спартак» в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы играем в свою игру, отталкиваемся от неё, не подстраиваемся под соперника. Думаю, что это ключ к успеху в серии. Думаю, что ход матчей не изменится. Каждая команда хочет победить и играет в атакующий хоккей», — цитирует Пилипенко ТАСС.

Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали».

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.

Ранее Алексей Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ильи Ковальчука.