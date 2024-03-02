Мальцев считает, что «Спартак» играл лучше «Северстали» во втором матче плей-офф КХЛ

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев заявил, что московская команда была способна переиграть череповецкую «Северсталь» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Обидно проигрывать, когда играешь лучше. То же самое, наверное, было в первом матче для «Северстали». Надо поспокойнее играть, контролировать шайбу. Мы не справились сегодня с этим», — цитирует Мальцева ТАСС.

Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали».

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.

Ранее Алексей Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ильи Ковальчука.