Мальцев считает, что «Спартак» играл лучше «Северстали» во втором матче плей-офф КХЛ
- РИА Новости
«Обидно проигрывать, когда играешь лучше. То же самое, наверное, было в первом матче для «Северстали». Надо поспокойнее играть, контролировать шайбу. Мы не справились сегодня с этим», — цитирует Мальцева ТАСС.
Игра на льду арены «Мегаспорт» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Северстали».
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-1. Следующий матч пройдёт 4 марта в Череповце.
Ранее Алексей Жамнов назвал глупостью мнение о причине поражения от «Северстали» из-за Ильи Ковальчука.