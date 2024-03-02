Адвокат Калинов отметил, что дело с ДТП Промеса в ОАЭ выглядит подстроенным

Адвокат Максим Калинов предположил, что ДТП, из-за которого нападающий «Спартака» Квинси Промес был задержан в ОАЭ, могло быть подстроено.

«Отсутствие запроса со стороны прокуратуры Нидерландов по экстрадиции Промеса ранее не бьётся с имеющимися фактами, поэтому моё предположение, что дело нечистое. Вероятно, я предполагаю, что всё это могло быть инсценировано, даже ДТП специально сделали», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с Промесом.