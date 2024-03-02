Туктамышева — о тактике на Кубок Первого канала: я давно так много не думала

Экс-чемпионка мира капитан команды «красных» на Кубке Первого канала Елизавета Туктамышева рассказала, что очень много размышляла над тактикой выступлений своих фигуристов.

«Атмосфера потрясающая, дружная, волнительная. Все эмоции я выплеснула, сижу полностью опустошённая. Мне понравилась суета, выбор, кто должен катать, вечером вчера это решали. Принимали решение, кто в эстафете за кем должен стартовать, я так много не думала очень давно», — заявила Туктамышева РИА Новости.

Команда Анны Щербаковой по итогам первого дня Кубка Первого канала по фигурному катанию занимает первое место. Коллектив олимпийской чемпионки набрал 63 балла после пяти видов.

Второе место занимает команда победителя Игр Алины Загитовой (55 баллов), третье — команда чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой (53).

Кубок Первого канала проходит в Санкт-Петербурге. Турнир завершится 3 марта.

Ранее Щербакова сказала, что лидерство её фигуристов в Кубке Первого канала очень радует, но выводы делать преждевременно.