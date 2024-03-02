Соболев и Угальде выйдут в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом»

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на центральный матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе красно-белых на поле с первых минут выйдут Максименко, Дуарте, Бабич, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Медина, Соболев, Угальде.

У сине-бело-голубых — Адамов, Фернандес, Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

Игра между командами состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом».