Шишкин: тяжело оценивать шансы «Спартака» на успех в противостоянии с «Зенитом»

Экс-игрок «Локомотива» Роман Шишкин оценил шансы столичного «Спартака» на победу в матче 19-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Тяжело оценивать шансы «Спартака» на успех в противостоянии с «Зенитом». Вы же видите, какая движуха происходит не в пользу москвичей. Вокруг них масса не футбольного негатива: проблемы с полем, задержание Квинси Промеса. Даже с нидерландцем в составе красно-белых сложно было назвать фаворитом, тем более на выезде. А подобные околоспортивные вещи не могут не выбить команду из колеи. Но, надеюсь, матч получится интересным. Хотелось бы, чтобы внимание всё-таки обращали на игру, а не на это всё. Всем интересен только хайп, а не сам футбол», — заявил Шишкин RT.

Ранее экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга за несколько часов до начала матча с «Зенитом».