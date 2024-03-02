Мостовой назвал странным решение Абаскаля улететь в Москву перед матчем с «Зенитом»
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«Если прилетел уже с командой в Санкт-Петербург, то останься там и смотри футбол. Это странное решение. Зачем уезжать? Можно было и не прилетать тогда. Не по-футбольному это», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
2 марта стало известно, что испанский специалист улетел из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы смотреть встречу на базе красно-белых. Напомним, что тренер дисквалифицирован на матч после удаления за нарушение регламента во встрече с «Ахматом».
Игра между командами состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.
Ранее столичный ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.