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Мостовой назвал странным решение Абаскаля улететь в Москву перед матчем с «Зенитом»

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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля улететь из Санкт-Петербурга за несколько часов до начала матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Мостовой назвал странным решение Абаскаля улететь в Москву перед матчем с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Если прилетел уже с командой в Санкт-Петербург, то останься там и смотри футбол. Это странное решение. Зачем уезжать? Можно было и не прилетать тогда. Не по-футбольному это», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс». 

2 марта стало известно, что испанский специалист улетел из Санкт-Петербурга в Москву, чтобы смотреть встречу на базе красно-белых. Напомним, что тренер дисквалифицирован на матч после удаления за нарушение регламента во встрече с «Ахматом».

Игра между командами состоится 2 марта и начнётся в 19:30 мск.

Ранее столичный ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

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