Абаскаль посмотрит матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» из Москвы

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга в Москву перед матчем 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

Специалист дисквалифицирован на матч, поэтому посмотрит игру в Москве на базе красно-белых, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.

Встреча между командами состоится 2 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о матче 19-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».