Абаскаль посмотрит матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» из Москвы
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Специалист дисквалифицирован на матч, поэтому посмотрит игру в Москве на базе красно-белых, сообщили в пресс-службе столичного клуба.
3 декабря арбитр Евгений Кукуляк удалил Абаскаля в матче РПЛ с «Ахматом» (1:2) за нарушение регламента.
Встреча между командами состоится 2 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.
Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев высказался о матче 19-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».