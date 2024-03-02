Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»
- РИА Новости
«Зениту» не надо обращать внимание на историю «Спартака» с Промесом. Выйти и победить, впереди «Краснодар» — нельзя терять очки. А победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».
Встреча между командами состоится 2 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.
Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу с «Зенитом».