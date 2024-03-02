Валуев: победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита»

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался о матче 19-го тура РПЛ с участием «Спартака» и «Зенита».

«Зениту» не надо обращать внимание на историю «Спартака» с Промесом. Выйти и победить, впереди «Краснодар» — нельзя терять очки. А победа в матче со «Спартаком» — это всегда особенно вкусно для «Зенита», — приводит слова Валуева «РБ Спорт».

Встреча между командами состоится 2 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу с «Зенитом».