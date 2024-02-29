Абаскаль: было бы странно все сборы готовиться к игре с «Зенитом», которая идёт 90 минут
- РИА Новости
«Мы имели почти 40 дней (на сборах. — RT), и было бы странно полностью посвятить время только игре в Санкт-Петербурге, которая продлится 90 минут. Мы следовали чёткому плану», — цитирует Абаскаля сайт клуба.
Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).
Ранее сообщалось, что «Спартак» отправился из Дубая в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».