«Спартак» отправился из Дубая в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

Сегодня «Спартак» провёл заключительную тренировку на сборе в Дубае (ОАЭ) и вылетел в Санкт-Петербург.

«Накануне в Москву отправились Бонгонда, Литвинов и Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Умяров. Из-за перебора жёлтых карточек он пропустит игру», — сообщает пресс-служба клуба.

Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.