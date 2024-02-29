«Спартак» отправился из Дубая в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»
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«Накануне в Москву отправились Бонгонда, Литвинов и Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Умяров. Из-за перебора жёлтых карточек он пропустит игру», — сообщает пресс-служба клуба.
Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).
Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча.