Euro-Football: Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль собирается вылететь в Санкт-Петербург на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» на три дня раньше.

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