Euro-Football: Абаскаль хочет отправиться на игру с «Зенитом» за три дня до матча
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По информации Euro-Football, такое решение является инициативой специалиста.
Встреча между командами пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).
Ранее сообщалось, что Дмитрий Чистяков назвал Ивана Сергеева лучшим нападающим РПЛ.