Чистяков назвал Сергеева лучшим нападающим РПЛ

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий за «Сочи» на правах аренды, назвал имена лучших нападающих клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, возраст берёт своё. Но Дзюба не старый. 35 лет — нормальный возраст. Чалов мне тоже очень нравится. Федя очень сильно прибавил, и я очень рад за него. Топ-1? Сергеев», — заявил Чистяков «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 чемпионата России 28-летний Иван Сергеев провёл за «Зенит» 23 матча, забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €6 млн.

Ранее Чистяков рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Сочи».