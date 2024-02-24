Чистяков назвал Сергеева лучшим нападающим РПЛ
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«Конечно, возраст берёт своё. Но Дзюба не старый. 35 лет — нормальный возраст. Чалов мне тоже очень нравится. Федя очень сильно прибавил, и я очень рад за него. Топ-1? Сергеев», — заявил Чистяков «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 чемпионата России 28-летний Иван Сергеев провёл за «Зенит» 23 матча, забил десять мячей и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €6 млн.
Ранее Чистяков рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Сочи».