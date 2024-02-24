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Чистяков: в «Сочи» мне нужно реанимировать свою карьеру

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Защитник Дмитрий Чистяков рассказал о причинах перехода из «Зенита» в «Сочи».
Чистяков: в «Сочи» мне нужно реанимировать свою карьеру
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, место в таблице влияет на эмоциональное состояние, но у меня глобально другая ситуация. Мне не нужно смотреть на титулы, на то, в какой команде я играю, сколько я получаю. Мне нужно реанимировать свою карьеру, набрать физическую форму и вернуться в свой игровой тонус. Выбор у меня был, но он был небольшим», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Чистяков провёл за «Зенит» восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Чистяков высказался о переходе защитника Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

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