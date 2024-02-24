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Чистяков: удивил переход Кругового в ЦСКА, но ему надо было что-то менять

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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о переходе защитника Данилы Кругового из «Зенита» в ЦСКА.
Чистяков: удивил переход Кругового в ЦСКА, но ему надо было что-то менять
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Конечно, удивило, что Круговой перешёл. Я по-человечески очень люблю этого парня, очень хорошо к нему отношусь, он большой профессионал и сильный игрок. Моё мнение: Дане тоже нужно было что-то менять, чтобы играть. Мы не молодеем. Поэтому, наверное, он правильно поступил», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

16 февраля стало известно, что «Зенит» исключил защитника из заявки на текущий сезон РПЛ. 

25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА до 2028 года. Соглашение начнёт действовать с 4 июня 2024-го.

Во второй половине сезона-2023/24 игрок будет получать игровую практику в «Зените-2». Контракт футболиста с сине-бело-голубыми заканчивается летом.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Кругового в ЦСКА.

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