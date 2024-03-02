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Чернышенко: «Газпром» выпустит российский аналог симулятора FIFA

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что «Газпром» занимается разработкой российского аналога симулятора FIFA.
Чернышенко: «Газпром» выпустит российский аналог симулятора FIFA
  • РИА Новости

«Газпром» уже занимается разработкой своего российского симулятора», — заявил Чернышенко РИА Новости.

Он также отметил, что аналог создаётся с учётом интересов всей системы футбола, как платформа, прежде всего для тренеров, игроков и популяризации этого формата среди широкой аудитории.

По его словам, российский аналог будет доступен для всех — тренеров, игроков и других.

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