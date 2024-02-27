Дзюба взял бы в свою фиджитал-команду Головина и Соболева

Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, кого бы позвал в свою фиджитал-команду.

«Многие из моих друзей согласились бы на подобную авантюру с удовольствием. 100% ряды команды пополнил бы Иван Кузьмичёв. Он в полном порядке и в FIFA, и в Counter-Strike, и в NHL. Далее — Стас Магкеев, Макс Ненахов. Банда была бы как на подбор. А если брать в целом, не только нынешних железнодорожников. В Counter-Strike очень хороши Никита Чернов, Саша Головин и Александр Соболев. А последний ещё и в FIFA играет на высоком уровне. Мне кажется, он часов 20 в сутки проводит за компьютерными играми», — заявил Дзюба RT.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее Дзюба заявил, что не верит, что фиджитал-футбол заменит реальный в ближайшем будущем.