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Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве

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Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал о том, как в команде относятся к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ) после первой части сезона.
Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве

«На самом деле, мы об этом много не говорим. Знаем, что всякое может произойти. Мы не должны отвлекаться, просто продолжаем работать над собой на каждой тренировке», — заявил Батчи Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). 

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в РПЛ после возобновления регулярного чемпионата.

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