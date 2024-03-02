Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве
«На самом деле, мы об этом много не говорим. Знаем, что всякое может произойти. Мы не должны отвлекаться, просто продолжаем работать над собой на каждой тренировке», — заявил Батчи Metaratings.ru.
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в РПЛ после возобновления регулярного чемпионата.