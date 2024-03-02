Батчи: в «Краснодаре» мы много не говорим о лидерстве

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи рассказал о том, как в команде относятся к лидерству в Российской премьер-лиге (РПЛ) после первой части сезона.

«На самом деле, мы об этом много не говорим. Знаем, что всякое может произойти. Мы не должны отвлекаться, просто продолжаем работать над собой на каждой тренировке», — заявил Батчи Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в РПЛ после возобновления регулярного чемпионата.