Игнатьев считает, что «Краснодар» окажется под сильным давлением после возобновления РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления регулярного чемпионата.

«На мой взгляд, «Краснодару» будет намного сложнее во многих моментах во второй половине чемпионата. Прежде всего, уровень сильного внутреннего давления внутри футболистов только возрастёт, ведь не каждый год команда добирается до первого места в таблице. Второе и, на мой взгляд, самое главное. Другие коллективы начинают смотреть на них снизу вверх и понимают, что любой положительный результат в матче с краснодарцами пойдёт им в актив, и они будут отдавать все свои силы для этого. В любом случае «Краснодар» взвалил на себя очень тяжёлую ношу лидера, и либо команда справится с ней, либо нет, но думаю, что футболисты прекрасно понимают, что им нужно оставить о себе хорошую память и устроить праздник для самих себя и Сергея Николаевича Галицкого», — сказал Игнатьев RT.

Ранее Массимо Каррера высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.