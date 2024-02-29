RT в Telegram
Подпишись

Игнатьев считает, что «Краснодар» окажется под сильным давлением после возобновления РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) после возобновления регулярного чемпионата.
Игнатьев считает, что «Краснодар» окажется под сильным давлением после возобновления РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«На мой взгляд, «Краснодару» будет намного сложнее во многих моментах во второй половине чемпионата. Прежде всего, уровень сильного внутреннего давления внутри футболистов только возрастёт, ведь не каждый год команда добирается до первого места в таблице. Второе и, на мой взгляд, самое главное. Другие коллективы начинают смотреть на них снизу вверх и понимают, что любой положительный результат в матче с краснодарцами пойдёт им в актив, и они будут отдавать все свои силы для этого. В любом случае «Краснодар» взвалил на себя очень тяжёлую ношу лидера, и либо команда справится с ней, либо нет, но думаю, что футболисты прекрасно понимают, что им нужно оставить о себе хорошую память и устроить праздник для самих себя и Сергея Николаевича Галицкого», — сказал Игнатьев RT.

Ранее Массимо Каррера высказался о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить