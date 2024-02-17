Каррера: Ивич проделывает отличную работу с «Краснодаром»
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«Я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с «Краснодаром». Это сильная команда», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
Владимир Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.
«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).
Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом на победу в РПЛ.