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Каррера: Ивич проделывает отличную работу с «Краснодаром»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о наставнике «Краснодара» Владимире Ивиче.
Каррера: Ивич проделывает отличную работу с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Я лично не знаком с Ивичем, но он проделывает отличную работу с «Краснодаром». Это сильная команда», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Владимир Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36).

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили назвал «Краснодар» фаворитом на победу в РПЛ.

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