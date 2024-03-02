Поздняков: МОК стал заложником коммерциализации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о Международном олимпийском комитете (МОК).

«МОК стал заложником коммерциализации, чтобы зарабатывать деньги на спорте. МОК стал заложником интересов трансконтинентальных корпораций, которые диктуют политику в международном спорте», — сказал Поздняков в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Напомним, что в феврале 2022 года по рекомендации МОК многие международные спортивные федерации отстранили российских атлетов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Левитин высказался касательно подписания декларации МОК российскими спортсменами для участия в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Париже.