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Умар Нурмагомедов: надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов выразил надежду подняться в топ-10 легчайшего дивизиона.
Умар Нурмагомедов: надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10
  • Gettyimages.ru

«Я надеюсь, что после победы поднимусь примерно в топ-10. Все эти парни говорят: «‎Я 13-й, а Умар 12-й, я не хочу драться с ним, потому что он этого не заслуживает». Я надеюсь, что UFC поставят меня на восьмую или седьмую позицию после победы», — приводит слова Умара портал MMAJunkie.

Нурмагомедов-младший и Бекзат Алмахан встретятся на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. 

Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC.

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