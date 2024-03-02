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Каррера: Угальде — классный футболист, он поможет «Спартаку»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.
Каррера: Угальде — классный футболист, он поможет «Спартаку»
  • Gettyimages.ru

«Угальде — классный футболист, технически он очень силён. Надеюсь, он поможет «Спартаку» во второй части сезона», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

В сезоне-2023/24 21-летний Угальде сыграл 25 матчей за «Твенте», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об Угальде.

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