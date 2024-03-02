Каррера: Угальде — классный футболист, он поможет «Спартаку»
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«Угальде — классный футболист, технически он очень силён. Надеюсь, он поможет «Спартаку» во второй части сезона», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
В сезоне-2023/24 21-летний Угальде сыграл 25 матчей за «Твенте», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об Угальде.