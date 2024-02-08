Чернов — об Угальде: такого нападающего у «Спартака» ещё не было

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о новом нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Хороший и обученный, постоянно бежит за спину, прессингует. Такого нападающего у нас не было. У него хорошее завершение. Все моменты реализовывает на тренировках», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

Ранее в «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой.