В «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой
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«В данном случае речь идёт не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности», — цитирует Стройтера «РБ Спорт».
29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
Ранее сообщалось, что член набсовета «Твенте» покинул клуб из-за трансфера Угальде в «Спартак».