В «Твенте» заявили, что перевод денег от «Спартака» за Угальде может стать проблемой

Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, не опасается ли клуб, что могут возникнуть сложности с переводом денег из России за трансфер нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«В данном случае речь идёт не только о России, но и о других странах. Это может быть проблемой, но вообще мы не ожидаем, что возникнут сложности», — цитирует Стройтера «РБ Спорт».

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

Ранее сообщалось, что член набсовета «Твенте» покинул клуб из-за трансфера Угальде в «Спартак».