Член набсовета «Твенте» покинул клуб из-за трансфера Угальде в «Спартак»

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал отставку члена совета директоров «Твенте» Джона Бирлинга после трансфера нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Он и так ушёл бы со своего поста через несколько месяцев, просто покинул клуб раньше. Это была форма протеста. Он боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», — цитирует Каптейнса СЭ.

58-летний Бирлинг также занимает должность в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов.

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

Ранее Угальде заявил, что «Спартак» — самая популярная команда в России, оказаться здесь — мечта.