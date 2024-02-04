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Член набсовета «Твенте» покинул клуб из-за трансфера Угальде в «Спартак»

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Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс прокомментировал отставку члена совета директоров «Твенте» Джона Бирлинга после трансфера нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».
Член набсовета «Твенте» покинул клуб из-за трансфера Угальде в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Он и так ушёл бы со своего поста через несколько месяцев, просто покинул клуб раньше. Это была форма протеста. Он боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», — цитирует Каптейнса СЭ.

58-летний Бирлинг также занимает должность в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов.

29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.

Ранее Угальде заявил, что «Спартак» — самая популярная команда в России, оказаться здесь — мечта.

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