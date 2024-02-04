Член набсовета «Твенте» покинул клуб из-за трансфера Угальде в «Спартак»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Он и так ушёл бы со своего поста через несколько месяцев, просто покинул клуб раньше. Это была форма протеста. Он боялся, что трансфер Угальде негативно скажется на его карьере», — цитирует Каптейнса СЭ.
58-летний Бирлинг также занимает должность в Национальном олимпийском комитете (НОК) Нидерландов.
29 января красно-белые объявили о переходе Угальде из «Твенте». Transfermarkt оценивает его стоимость в €5 млн. «Спартак» же, по информации СМИ, заплатил за футболиста €15 млн.
Ранее Угальде заявил, что «Спартак» — самая популярная команда в России, оказаться здесь — мечта.