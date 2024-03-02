Давидович-Фокина считает несправедливой дисквалификацию Рублёва

Испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина высказался о дисквалификации россиянина Андрея Рублёва в полуфинальном матче турнира ATP в Дубае.

«Очень несправедливо, что они дисквалифицируют Рублёва, не убедившись предварительно в правильности того, что понял линейный судья. Это правило следует пересмотреть. Позорно. Нам нужна система VAR в теннисе», — написал испанец в социальных сетях.

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча на турнире в Дубае с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

Ранее сообщалось, что Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае.