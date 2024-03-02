В прокуратуре Амстердама сообщили, что не уведомят СМИ о запросе экстрадиции Промеса

В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались о возможной экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления. Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», — приводит слова пресс-службы прокуратуры Амстердама «Чемпионат».

Промес во время сборов «Спартака» попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая накануне задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. Нидерландец по законам ОАЭ может получить за правонарушение крупный штраф и тюремный срок.

Вместе с тем, по сообщениям СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае.