RT в Telegram
Подпишись

Глушаков — об обмене футболками с Месси: лежит в сейфе на чёрный день

Короткая ссылка
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков вспомнил об обмене футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.
Глушаков — об обмене футболками с Месси: лежит в сейфе на чёрный день
  • РИА Новости

«Ну это был товарищеский матч перед чемпионатом мира 2022 года, матч на стадионе «Лужники», был перерыв, и так мы обменялись футболками с Лео. Она у меня дома лежит в сейфе на чёрный день, на всякий случай», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

27 февраля стало известно, что Глушаков стал игроком армянского «Урарту». За клуб футболист выступает под восьмым игровым номером.

12 февраля хавбек покинул расположение «Ростова». Глушаков проводил зимние сборы в составе команды Валерия Карпина и даже принял участие в товарищеской встрече с «Кайратом» (1:2).

Ранее портал Eurostavka сообщил, что Глушаков допустил завершение спортивной карьеры летом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить