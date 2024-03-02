Глушаков — об обмене футболками с Месси: лежит в сейфе на чёрный день

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков вспомнил об обмене футболками с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Ну это был товарищеский матч перед чемпионатом мира 2022 года, матч на стадионе «Лужники», был перерыв, и так мы обменялись футболками с Лео. Она у меня дома лежит в сейфе на чёрный день, на всякий случай», — приводит слова Глушакова официальный сайт «Урарту».

27 февраля стало известно, что Глушаков стал игроком армянского «Урарту». За клуб футболист выступает под восьмым игровым номером.

12 февраля хавбек покинул расположение «Ростова». Глушаков проводил зимние сборы в составе команды Валерия Карпина и даже принял участие в товарищеской встрече с «Кайратом» (1:2).

Ранее портал Eurostavka сообщил, что Глушаков допустил завершение спортивной карьеры летом.