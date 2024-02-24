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Глушаков допустил, что летом завершит спортивную карьеру

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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Денис Глушаков рассказал, что летом примет решение по дальнейшей спортивной карьере.
Глушаков допустил, что летом завершит спортивную карьеру
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Хочется тренироваться с командой, а не одному. В любом случае есть желание поиграть до лета, а уже потом принимать глобальное решение по карьере: есть ли смысл дальше выходить на поле или пора забить гвоздь где‑то в раздевалке и повесить на него бутсы», — заявил Глушаков «Матч ТВ». 

Он также отметил, что был бы не против остаться в спорте тренером или функционером.

12 февраля хавбек покинул расположение «Ростова». Глушаков проводил зимние сборы в составе команды Валерия Карпина и даже принял участие в товарищеской встрече с «Кайратом» (1:2).

Последним клубом 37-летнего игрока был костромской «Спартак». Футболист провёл за команду с берегов Волги семь матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Глушаков не подпишет контракт с «Ростовом».

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