Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать

Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен рассказал о разговоре с Зинедином Зиданом касательно его тренерской карьеры.

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад. Он сказал мне, что есть только две с половиной команды, где он хотел бы поработать. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции. Зинедин сказал, что готов вернуться к тренерской деятельности лишь в этих коллективах», — приводит слова Гравесена AS.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан высказался о дальнейшей тренерской карьере.