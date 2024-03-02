RT в Telegram
Подпишись

Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен рассказал о разговоре с Зинедином Зиданом касательно его тренерской карьеры.
Экс-игрок «Реала» Гравесен: Зидан рассказал мне, какие команды хочет тренировать
  • AP

«Я разговаривал с Зиданом в Мадриде два года назад. Он сказал мне, что есть только две с половиной команды, где он хотел бы поработать. Это «Марсель», «Реал» и сборная Франции. Зинедин сказал, что готов вернуться к тренерской деятельности лишь в этих коллективах», — приводит слова Гравесена AS.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан высказался о дальнейшей тренерской карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить