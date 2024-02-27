Зидан: я хотел бы получить другой опыт в качестве тренера

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о дальнейшей тренерской карьере.

«Хотел бы тренировать в Италии? Почему бы и нет, всякое может случиться. Сейчас я занимаюсь другими вещами, но давайте убедимся, что я хотел бы получить другой опыт в качестве тренера», — приводит слова Зидана Sky Sport.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан высказался о работе в топ-клубах.