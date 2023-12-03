Зидан: чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о работе в топ-клубах.

«Чем крупнее клуб, тем больше эго в раздевалке. И тебе приходится с этим справляться. Мне нравилось это делать, потому что у меня есть прошлое, и ребята уважают это», — цитирует француза OneFootball.

Он добавил, что мог повеселиться со своими подопечными, вместе играя с мячом.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении в клуб.