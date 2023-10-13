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El Chiringuito: «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении в клуб

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Французский специалист Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский «Реал».

По информации El Chiringuito, наставник является основным кандидатом на смену Карло Анчелотти. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал»  (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Реал» может вернуть Зидана ради перехода Мбаппе.

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