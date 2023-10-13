El Chiringuito: «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении в клуб
По информации El Chiringuito, наставник является основным кандидатом на смену Карло Анчелотти. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры.
Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что «Реал» может вернуть Зидана ради перехода Мбаппе.