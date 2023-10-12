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Chiringuito: «Реал» может вернуть Зидана ради перехода Мбаппе

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Руководство футбольного клуба «Реал» не оставляет надежды уговорить Зинедина Зидана стать главным тренером мадридской команды.
Chiringuito: «Реал» может вернуть Зидана ради перехода Мбаппе
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

Назначение чемпиона мира 1998 года положительно поспособствует переговорам по трансферу нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», сообщает El Chiringuito TV.

Зидан в своей карьере тренировал только «Реал»  (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет вернуться к тренерской работе только в сборной Франции.

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