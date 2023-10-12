Chiringuito: «Реал» может вернуть Зидана ради перехода Мбаппе

Руководство футбольного клуба «Реал» не оставляет надежды уговорить Зинедина Зидана стать главным тренером мадридской команды.

Назначение чемпиона мира 1998 года положительно поспособствует переговорам по трансферу нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», сообщает El Chiringuito TV.

Зидан в своей карьере тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет вернуться к тренерской работе только в сборной Франции.