Chiringuito: «Реал» может вернуть Зидана ради перехода Мбаппе
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- © Daniele Badolato - Juventus FC
Назначение чемпиона мира 1998 года положительно поспособствует переговорам по трансферу нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», сообщает El Chiringuito TV.
Зидан в своей карьере тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). «Сливочные» под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее сообщалось, что Зидан хочет вернуться к тренерской работе только в сборной Франции.