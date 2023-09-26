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Todofichajes: Зидан хочет вернуться к тренерской работе только в сборной Франции

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить свою карьеру.

По информации Todofichajes, специалист намерен возглавить сборную Франции. Он собирается дождаться завершения чемпионата Европы — 2024, после чего будет возможен вариант с его назначением в команду.

В тренерской карьере француза значится только «Реал». Зидан тренировал клуб с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан не стал исключать, что может возглавить сборную Франции.

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