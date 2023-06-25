Зидан не стал исключать, что может возглавить сборную Франции

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о работе в сборной Франции по футболу.

«Не могу ничего исключать. Ты должен чувствовать такие вещи, хотеть их. Я знаю, чего хочу сегодня и чего не хочу», — цитирует Зидана RMC Sport.

В тренерской карьере француза значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016-го по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан признался, что скучает по тренерской деятельности.