Зидан не стал исключать, что может возглавить сборную Франции
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«Не могу ничего исключать. Ты должен чувствовать такие вещи, хотеть их. Я знаю, чего хочу сегодня и чего не хочу», — цитирует Зидана RMC Sport.
В тренерской карьере француза значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016-го по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Ранее Зидан признался, что скучает по тренерской деятельности.