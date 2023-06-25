Зидан признался, что скучает по тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возвращении к работе.

«Надеюсь, скоро я снова буду тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол по-другому. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить её, всё совершенно по-другому. И мне это необходимо», — цитирует Зидана Telefoot.

В тренерской карьере француза значится только «Реал». Зидан тренировал его с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался от предложения возглавить ПСЖ.