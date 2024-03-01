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Гол Голенкова принёс «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ

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«Ростов» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.
Гол Голенкова принёс «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ
  • РИА Новости

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Мячи забили Егор Голенков (29-я минута), Иван Комаров (80-я).

«Ростов» (24 очка) занимает десятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (29) — шестое.

Ранее президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что ему импонирует игра «Ростова» под руководством Карпина в чемпионате страны по футболу сезона-2023/24.

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