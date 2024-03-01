Гол Голенкова принёс «Ростову» победу над «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ

«Ростов» на своём поле нанёс поражение самарским «Крыльям Советов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу.

РИА Новости