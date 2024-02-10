Кириленко сообщил, что симпатизирует «Ростову» Карпина

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко признался, что ему импонирует игра «Ростова» под руководством Валерия Карпина в чемпионате страны по футболу сезона-2023/24.

«Мне вообще нравится, как «Ростов» играет. Карпин не только в падел умеет играть, а еще и на бровке хорош. Классно посмотреть сейчас и за «Спартаком». У меня большие ассоциации с этой командой, в принципе», — цитирует Кириленко «Матч ТВ».

Глава РФБ напомнил, что профессиональную карьеру начал в петербургском «Спартаке».

«Очень приятно увидеть красно-белых», — добавил Кириленко.

Бывший игрок клуба Национальной баскетбольной лиги (НХЛ) наблюдал за игрой «Спартака» с «Шабаб Аль-Ахли» на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ. Матч завершился разгромной победой российского клуба (5:0).

«Спартак» (три очка) занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Ростов» (шесть). «Шабаб Аль-Ахли» (три) располагается на третьей строчке. «Кайрат» (ноль) — на четвёртой.

Ранее Карпин раскритиковал игру команды в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».











