Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру команды в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Я больше недоволен, чем доволен. При чём здесь победа, они на фиг никому не нужны сейчас. Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но всё остальное — катастрофа», — заявил Карпин «Матч ТВ».

Игра завершилась со счётом 3:0. В составе победителей отличились Евгений Чернов, Николай Комличенко и Кирилл Щетинин. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли», а «Ростов» встретится с «Кайратом».

Напомним, что в таблице чемпионата России «Ростов» занимает десятое место с 21 очком. У «Спартака» — пятое (30).

Ранее бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов высказался о ситуации касательно возможного ухода защитника «Спартака» Георгия Джикии.