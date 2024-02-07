Тарханов: Джикия подошёл бы любой команде из первой пятёрки РПЛ

Бывший главный тренер «Енисея» Александр Тарханов высказался о ситуации касательно возможного ухода защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Если Джикия не будет играть в «Спартаке», то, конечно же, ему надо уходить. Думаю, что его любая команда возьмёт. Он подошёл бы любой команде из первой пятёрки РПЛ, а из десятки тем более. Но, думаю, лучше всего для него был бы «Локомотив», — цитирует Тарханова «Матч ТВ».

По информации 61saat, Джикия может перейти в «Трабзонспор». 30-летний Джикия рассматривается в качестве замены Хоакину Фернандесу, который может покинуть турецкий клуб.

Россиянин в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее агент Джикии заявил, что защитник не продлит контракт со «Спартаком», если Гильермо Абаскаль останется в клубе.