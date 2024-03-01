Бублик — о дисквалификации Рублёва: так не делается, Андрюх

Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к россиянину Андрею Рублёву, который грубо высказался в сторону линейного судьи во время полуфинального матча на турнире ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

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