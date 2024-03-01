Бублик — о дисквалификации Рублёва: так не делается, Андрюх
- Gettyimages.ru
«Так не делается, Андрюх. Зря ты так», — заявил Бублик.
Россиянина дисквалифицировали за нецензурную брань и оскорбление в адрес линейного арбитра, который понимает русский язык. Рублёв пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.
Встреча завершилась при счёте 2:1 (6:7, 7:6, 6:5) в пользу Бублика. Матч продолжался 2 часа 30 минут.
В финале Бублик сыграет с победителем встречи Даниил Медведев (Россия) — Уго Умбер (Франция).
Ранее заслуженный тренер России Александр Каливод заявил, что был шокирован психологическим срывом Рублёва.