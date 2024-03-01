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Каливода шокировал психологический срыв Рублёва в матче с Бубликом

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Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал дисквалификацию Андрея Рублёва за оскорбление арбитра во время полуфинального матча с Александром Бубликом на турнире ATP 500 в Дубае.
Каливода шокировал психологический срыв Рублёва в матче с Бубликом
  • Gettyimages.ru

«Признаться, я был уверен, что Андрей сумеет довести своё дело до конца и одержит победу в матче. Всё произошедшее стало для меня небольшим шоком. Это был не Рублёв. Думаю, у него случился психологический срыв. Видимо, о себе дали знать все те трудности, с которыми он сталкивался на предыдущих турнирах и даже по ходу этой игры, говорю сейчас о двух тай-брейках. Сказалась эмоциональная усталость. Возможно, сам до сих пор не осознал, что он сделал, и это произошло на уровне инстинктов», — сказал Каливод RT.

Ранее Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время матча на турнире ATP 500 в Дубае.

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