После возвращения в Россию «Спартак» применит к Промесу дисциплинарные меры

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом, который не смог вылететь с командой из ОАЭ для подготовки к матчу с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги и может быть экстрадирован в Нидерланды.

«Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Квинси не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — заявил Зеленов.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

Ранее бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун выразил надежду, что руководство красно‑белых решит ситуацию с Промесом так, как считает правильным.