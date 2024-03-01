После возвращения в Россию «Спартак» применит к Промесу дисциплинарные меры
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«Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Квинси не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — заявил Зеленов.
Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.
По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.
На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.
Ранее бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун выразил надежду, что руководство красно‑белых решит ситуацию с Промесом так, как считает правильным.